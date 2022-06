Oudenaller opvolger Oltmans bij Kampong

Oudenaller is ook assistent bondscoach van Jong Oranje en werkt als technisch directeur bij hockeyclub Houten. Voor zijn tijd bij Schaerweijde was hij hoofdcoach bij Qui Vive in Uithoorn en bij Houten. Ook was hij veertien jaar jeugdtrainer bij Kampong. In die tijd had hij onder meer de huidige eerste elftalspelers Jip Janssen en Lars Balk onder zijn hoede.