LIVE op de radio: Kampioenswedstrijd Hercules

Hercules won van vier van de laatste vijf duels, maar ook ADO'20 is in vorm. Ook zij haalden 13 punten uit de laatste vijf duels. Eerder dit seizoen in Heemskerk versloeg ADO'20 Hercules met 4-2. Beide ploegen troffen elkaar negen keer in de derde divisie. Vijf keer won Hercules, vier keer ADO'20.