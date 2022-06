DOVO staat op uit de dood met handhaving in derde divisie A: 'Ongelooflijk'

Na een half uur spelen werd het 1-0 voor de thuisploeg via Luke Slegt. Lulinho Martins reageerde snel met de 1-1, maar binnen no time stond Ajax weer voor. Dit keer was het Nick de Bondt die de bal in eigen doel werkte. De voorsprong voor de Amsterdammers was terecht, maar DOVO ging - geheel tegen de verhoudingen in - met een gelijkspel rusten. Martins scoorde vlak voor rust zijn tweede: 2-2.