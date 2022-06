SCHC verliest en moet beslissingsduel spelen: 'Hou wel van spanning'

Hdm begon goed in Bilthoven en kwam al in de eerste minuut op 0-1 voorsprong via Boris Burkhardt. Die stand stond tot de 52e minuut op het scorebord. Het zag er naar uit dat shoot-outs, net als woensdag, de beslissing moesten gaan brengen. Maar in de laatste minuut wist Burkhardt vanuit een strafcorner alsnog de winnende 1-2 binnen te werken.