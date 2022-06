Roland Garros: De Groot wint ook dubbelspel

Oudewater - Diede de Groot, die zaterdag op het gravel in Parijs al haar veertiende grandslamtitel in het enkelspel veroverde, heeft ook het dubbelspel gewonnen. De rolstoeltennisster uit Oudewater was in de finale met met Aniek van Koot te sterk voor de Japanse Yui Kamiji en Kgothatso Montjane.