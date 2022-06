Hercules grijpt naast kampioenschap met enerverend gelijkspel: 'Je denkt dat je hem hebt'

"We kunnen alleen naar onszelf kijken. Na het eindsignaal denk je echt van hoe kan dit", aldus Hoogveld. Hij en zijn ploeggenoten moeten zes wedstrijden spelen om alsnog promotie te bewerkstelligen. "We moeten nu per ronde gaan kijken. Het worden gekke potjes waar heel veel kan gebeuren. We hebben nu wel een tik gehad. Donderdag staan we er weer met zijn allen."