SCHC verliest van hdm en degradeert uit hoofdklasse: 'Volgend jaar maar weer promoveren...'

Ook coach Gilles van Hesteren was teleurgesteld. "Het kwartje valt de verkeerde kant op. Dat zij gelijk de 3-1 maken dat was de nekslag", aldus de oefenmeester. "We kwamen tekort aan slagvaardigheid voorin. We moeten volgend jaar de promotieklasse winnen. Ik heb een hekel aan verliezen. In de promotieklasse is de kans wel groter dat we potjes gaan winnen, zo is het ook."