Hoogland wint laatste wedstrijd richting nacompetitie

Unitas trok na een klein uur de stand gelijk via Davy Overes. Uiteindelijk gingen de drie punten mee naar Hoogland. Lex Hienekamp scoorde in de 80ste minuut de winnende. Met de zege trok Hoogland de goede vorm van de afgelopen weken door. In de heenwedstrijd in september vorig jaar won Unitas met 3-1 van Hoogland.