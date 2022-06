Niels Immerzeel schrijft districtskampioenschap midden op zijn naam

Na negentig kilometer kwam Immerzeel in ruim twee uur over de streep. Bart de Veer eindigde als tweede en Jelmer Nuijten maakte het podium compleet. In de top tien waren naast Immerzeel twee regiogenoten te bekennen. Evert Hoolwerf uit Eemdijk werd vijfde en zijn broer Bart was de nummer zes.