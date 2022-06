De Goede hoopt voorzichtig op WK-deelname

De Goede is hersteld van een zware knieblessure die ze eind vorig jaar opliep. Tijdens een interland in november tegen België scheurde De Goede de voorste kruisband van haar rechterknie en ze beschadigde haar meniscus. "Er komen nu belangrijke dagen en weken aan. Ik voel me fit, maar heb nog helemaal geen wedstrijdritme. Deze week wil ik richting ‘vol meedoen met de groep’. Dat is het volgende stapje, maar ook meteen een belangrijke. Ik moet me daar goed bij voelen. Als dat niet zo is, dan stap ik eruit. Dan is het klaar", zegt de drievoudig olympisch kampioene, die al 251 interlands speelde.