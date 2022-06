DHSC stelt Divarci aan als eerste technisch directeur: 'Volgende stap zetten'

Volgens recordinternational Wesley Sneijder, erevoorzitter van DHSC, is het aanstellen van een technisch directeur nodig om de sportieve ambitie van de club naar een volgend niveau te brengen. Divarci is de eerste technisch directeur in de geschiedenis van DHSC. "Zijn opdracht is om de gehele voetballijn binnen D.H.S.C. naar een hoger niveau te tillen zodat de talenten vanuit Ondiep en omstreken uiteindelijk de stap kunnen zetten naar het eerste elftal onder leiding van Ricky Testa La Muta en misschien zelfs wel naar een BVO."