Iedereen houdt rekening met Botic van de Zandschulp: 'Jullie kunnen als Nederland trots zijn op hem'

Een eclatant succes werd Rosmalen niet voor Van de Zandschulp: hij werd in de eerste ronde van het ATP-toernooi uitgeschakeld. Doordat de Veenendaler in de dubbel wel een wedstrijd won kon het Nederlandse tennispubliek nog een paar dagen genieten van de beste tennisser van Nederland. Langs de trainingsbaan is het volle bak en iedereen wil met hem op de foto: "Het voelt een beetje apart." Botic van de Zandschulp dankt zijn populariteit aan zijn voortdurende opmars. De 26-jarige tennisser bezet inmiddels de 29e positie op de wereldranglijst.