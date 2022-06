Volleyballers verslaan Iran in Nations League

Renswoude - De Nederlandse volleyballers hebben in de Nations League in drie sets gewonnen van Iran. De eerste matchpoints waren nog niet aan de ploeg met Maarten van Garderen uit Renswoude besteed, maar toen een inzet van Nimir Abdelaziz via het blok buiten de lijnen ging was de derde set alsnog binnen: 26-24 25-21 25-21. Oranje verloor eerder van de Verenigde Staten (3-0) en Japan (3-1) in Brazilië.