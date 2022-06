Amersfoorter Vriends langer bij Sparta

"De gesprekken met Bart liepen al lange tijd, vanuit onze kant was de intentie om te verlengen heel duidelijk", laat technisch directeur Gerard Nijkamp weten. "Het afgelopen seizoen is hij van grote waarde geweest bij ons lijfsbehoud. Hij is een belangrijk onderdeel van de club geworden." Sparta eindigde afgelopen seizoen als veertiende en handhaafde zich zo in de Eredivisie.