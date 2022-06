Eemdijk blijft in de hoofdklasse na bizarre slotfase

Eemdijk koos meteen de aanval. Dat resulteerde in de 7e minuut in de eerste kans van de wedstrijd. Frank Heus zette Nigel van Zelst vrij, maar schoof de bal voorlangs. In de 19e minuut was het alsnog raak. In de counter denderde Argjend Selimi weg. In de zestien meter zag hij Heus helemaal vrij staan, die beheerst binnen schoot.