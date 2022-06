GVVV klopt Gemert en houdt zicht op handhaving: 'Moeten waken voor HSC'21'

Tom Oostinjen vindt dat GVVV fysiek heel fit is, want om handhaving veilig te stellen moet de ploeg nog vier duels spelen. "Je ziet dat we aan het langste eind trekken. Vanaf maart hebben we heel goede fases gehad. Een dubbel programma is wel moeilijk geweest", vertelt hij. "GVVV hoort in de tweede divisie. We hebben een slechte start gehad en achter de feiten aan gelopen. Nu moeten we koste wat het kost erin blijven."