Promotiedroom valt in duigen: stunt blijft uit voor Hercules

Het verloren kampioenschap tegen ADO'20 breekt Hercules nu op. "Heel zuur hoe dat is afgelopen, dat zal mentaal hebben meegespeeld. We hebben er het beste van gemaakt. Achteraf hebben we een heel goed seizoen gedraaid. We kunnen tevreden zijn over hoe het is gelopen, maar wel zuur", aldus Vermeulen. "We moeten weer door, maar nu hebben we vakantie. Dat is ook wel lekker, maar het blijft zuur."