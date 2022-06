Woudenberg en De Merino's degraderen naar tweede klasse

Voor 't Gooi is het doek gevallen in de derde klasse. Na een ruime 8-1 nederlaag tegen De Posthoorn degradeert 't Gooi naar de vierde klasse. Ook VVZ'49 uit Soest is gedegradeerd naar de vierde klasse. De Posthoorn, DEV Doorn, Odijk en FC Driebergen hebben nog uitzicht op promotie naar de derde klasse. Voorwaarts kan zich nog altijd handhaven in die derde klasse.