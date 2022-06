De Groot wint Halve van de Haar

De snelste vrouw was Annemiek van Kooten. Zij noteerde een tijd van 1.23.42 uur. In de algehele uitslag werd zij vijfde. Manuele Gouveia was de beste vrouw uit de regio met een tijd van 1.34.01 uur. De Utrechtse was de tweede vrouw die binnenkwam en de 31e deelnemer.