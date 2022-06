Hoogland bereikt finale nacompetitie om handhaving met doelpuntrijke zege: 'Wij zijn favoriet'

Hoogland neemt het in de finale om lijfsbehoud in de derde divisie op tegen OJC Rosmalen, dat dit seizoen in de hoofdklasse speelde. OJC Rosmalen won in de eerste ronde twee keer van SJC (0-5 en 0-2). De finales voor Hoogland zijn op 16 (thuis) en 19 juni (uit). De winnaar speelt volgend seizoen in de derde divisie. Hoogland heeft goede herinneringen aan de ontmoeting van drie jaar geleden met OJC Rosmalen. Toen werd in Rosmalen promotie naar de derde divisie afgedwongen.