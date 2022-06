Boksen: Van der Vorst haalt zijn gelijk bij het CAS

Bunnik - Het internationale sporttribunaal CAS heeft voorzitter Boris van der Vorst van de Nederlandse boksbond in het gelijkgesteld in zijn beroep tegen de beslissing van de internationale federatie IBA, dat hij niet mocht meedoen aan de voorzittersverkiezing van vorige maand. De inwoner van Bunnik had zich aangemeld als tegenkandidaat voor de zittende Russische voorzitter Oemar Kremlev. Vlak voor het congres van de IBA in Istanbul kreeg hij te horen dat zijn kandidatuur ongeldig was verklaard.