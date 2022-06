Rick Kruys nieuwe trainer VVV Venlo

Willem Janssen beëindigde onlangs bij FC Utrecht zijn loopbaan als profvoetballer en ging als technisch manager aan de slag bij VVV. Janssen neemt Kruys nu als trainer mee naar Venlo. "Rick is een heel talentvolle trainer die zich naast grote trainers heeft ontwikkeld tot de trainer die hij nu is", zegt Janssen. "Hij heeft een duidelijke voetbalvisie en is in staat om die over te brengen op onze spelersgroep."