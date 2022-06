Van den Brom naar kampioen van Polen

Het is zijn derde club in een half jaar tijd. In december werd Van den Brom ontslagen bij KRC Genk in België. Vanaf april stond hij vijf weken aan het roer bij Al-Taawoun uit Saoedi-Arabië. Na tegenvallende resultaten moest hij na zeven wedstrijden vertrekken. Eerder coachte Van den Brom AGOVV, ADO Den Haag, Vitesse, Anderlecht, AZ en FC Utrecht.