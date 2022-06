Quirine Lemoine kondigt afscheid aan

De 30-jarige Lemoine werd in 2009 prof. Twee jaar later won ze in het Turkse Antalya haar eerste ITF-toernooi. Daarvan zou ze er in het enkelspel in totaal zeventien winnen. In het dubbelspel boekte ze 24 toernooizeges. Haar beste jaar was 2016. In dat jaar won ze vier toernooien in het enkelspel en vier in het dubbelspel.