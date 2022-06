In de halve finale neemt Van de Zandschulp het op tegen Matteo Berrettini. De Italiaan versloeg in de kwartfinales de Amerikaan Tommy Paul met 6-4 6-2. Als Van de Zandschulp erin slaagt zich te plaatsen voor de finale, treedt hij in de voetsporen van Tom Okker, die in 1968 als laatste Nederlander de finale haalde op Queen's.