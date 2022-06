Knoop doorgehakt: gemengde competities in amateurvoetbal vanaf seizoen 2023-2024

- De hoofdklasse heet vanaf komend seizoen de vierde divisie. Dit past volgens de KNVB beter in het plaatje van de voetbalpiramide met de tweede en derde divisie.

- Verdeeld over komend seizoen en seizoen 2023-2024 komen er minder klassen. De eerste klasse gaat van 11 naar 8, de tweede klasse van 22 naar 16 en de derde klasse van 42 naar 32. Het aantal teams in de vierde en vijfde klasse is flexibel, afhankelijk van het aantal ploegen en beperken van reisafstanden.

- Clubs kunnen vanaf seizoen 2023-2024 niet meer met twee standaardteams op dezelfde dag spelen.