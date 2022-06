Dorsman had vijf keer goud en twee keer zilver op WK parazwemmen niet verwacht: 'Nu op vakantie lekker dobberen'

In totaal veroverde Team NL 21 medailles. De parazwemmers trainen in met Amarenabad in Amersfoort en kunnen gezamenlijk terugkijken op een succesvol toernooi. "We trainen dagelijks samen. De groep is de afgelopen maanden echt hechter geworden. We stonden op het eindtoernooi echt als één team." TeamNL behaalde acht keer goud, zeven keer zilver en zes keer brons.