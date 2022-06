Nederlandse hockeyers winnen FIH Pro League, Janssen scoort

werd nu wel gewonnen in de reguliere speeltijd. India scoorde al in de 1e minuut, via Abhishek. Uit een strafcorner maakte Kampong-speler Jip Janssen ongeveer 5 minuten later al gelijk. Uit weer een strafcorner, deze keer een variant, zette Jorrit Croon Oranje op voorsprong. In de tweede wedstrijd van het weekend gaf Nederland die niet meer weg. Zaterdag maakte India in de slotseconden van de reguliere speeltijd gelijk uit een strafcorner. Oranje won toen na shoot-outs.