Nederlandse hockeyers winnen Pro League, Janssen scoort

Ook in het tweede duel van het weekend in Rotterdam tegen India, dat derde staat, ging het niet makkelijk. In tegenstelling tot zaterdag (2-2) werd nu wel gewonnen in de reguliere speeltijd. India scoorde al in de 1e minuut, via Abhishek. Uit een strafcorner maakte Kampong-speler Jip Janssen ongeveer 5 minuten later al gelijk.