Hoogland-doelman kritisch over weekendvoetbal: 'De KNVB zet zondagvoetbal als tweederangs weg'

Bruins erkent dat zondagvoetbal in het westen van het land niet populair meer is bij het publiek. "Wij hebben met Hoogland een jaar in west 2 gespeeld, de regio Den Haag, Rotterdam. Dat is echt verschrikkelijk, daar stond geen kip langs de lijn. Maar wij hebben twee jaar in district oost gespeeld, dat was echt fantastisch. Daar leeft het zondagvoetbal nog enorm. Je ziet een enorme betrokkenheid, daar komen heel veel supporters kijken." In de derde divisie zag Bruins dat ook. "Bij OFC is niemand, maar dat ligt denk ik aan de club. Maar in Brabant staan genoeg mensen langs de lijn. En bij ons is het ook altijd goed vol."