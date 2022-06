Door de Lens van Ankie: samen sterk

Het is makkelijk praten natuurlijk met de wetenschap van nu, maar hoewel niemand hardop geloofde in de eindwinst hielden we er stiekem toch wel rekening mee. In de pauze van de wedstrijd maken we grappen over vakanties die afgezegd moeten worden als de vrouwen in de finale komen. Geen zorgen zeggen we tegen elkaar, dat gaat toch niet echt gebeuren. Drie weken later zit ik in de TGV vanuit Zuid-Frankrijk op weg naar Enschede. Het is ze gelukt. En ik mag er bij zijn!