Na Janssen en Kruys vertrekt ook Venema naar VVV-Venlo

Venema begon zijn carrière in de jeugd bij SV Austerlitz. Vanuit de jeugdopleiding van FC-Utrecht maakte hij op 17-jarige leeftijd zijn debuut in het eerste elftal. Hier scoorde hij in 28 optredens zeven keer. Voor Jong FC Utrecht maakte hij 44 goals in 79 Keuken Kampioen Divisie-partijen.