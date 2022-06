Van de Zandschulp treft veteraan op heilige gras van Wimbledon

Van de Zandschulp is als 21e geplaatst. López doet voor de 81e keer mee aan een grandslamtoernooi en evenaart daarmee het record van Roger Federer. Al in 2001 speelde hij voor het eerst op Wimbledon. Op het ATP-toernooi van Mallorca verloor López nog in de eerste ronde van Tallon Griekspoor. De Nederlander speelt ook op Wimbledon, in de eerste ronde tegen Fabio Fognini uit Italië.