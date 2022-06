GVVV krijgt pak slaag in finale en degradeert naar derde divisie: 'Op alle fronten afgetroefd'

Veenendaal - Het doek is gevallen voor GVVV in de tweede divisie. De amateurs uit Veenendaal verloren in de finale van de nacompetitie om één plek in de tweede divisie met duidelijke cijfers van Kozakken Boys. Na de eerdere 1-3 nederlaag, werd het nu op Sportpark Panhuis 1-4 voor Kozakken Boys. Daardoor speelt GVVV volgend seizoen in de derde divisie.