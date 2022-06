Al bij rust was de wedstrijd gespeeld, want toen stond er al 0-3 op het scorebord op Sportpark Panhuis. Trainer Gery Vink sprak daarna zijn spelers toe in de kleedkamer. "Ik heb ze de keuze te geven om de schade beperkt te houden of zo door te gaan als in de eerste helft. We wilden druk naar voren blijven zetten, maar de wedstrijd was al wel gespeeld. Daar moeten we ook eerlijk in zijn", aldus de trainer.