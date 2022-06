Jarige Ferdinand Forger naar finale ALTA Open: 'Ondanks bruiloft gisteren'

"Het was een leuk potje. Het was vrij snel 4-0, maar ik ben niet voor niets 47 geworden en dus kwam de klad erin. Hij had een goede service met zijn lengte. Maar heel eerlijk, heb ik niet het gevoel gehad dat hij een kans zou krijgen. Vervolgens heb ik elke keer een break voorsprong gehad", vertelt Forger. "Maar ik heb gisteren een bruiloft gehad en het is daar in mijn rug geschoten. Ik moest de punten dus kort houden."