Utrechtse hockeyinternationals helpen Oranje aan zege op Spanje in Pro League

Al in de openingsfase nam Nederland afstand door een treffer van Thierry Brinkman. Door Jelle Galema werd het niet veel later 2-0. Nog in het eerste kwart deden de Spanjaarden door Alvaro Iglesias iets terug. Vervolgens zorgde Ignacio Rodriguez voor de gelijkmaker. Dankzij Terrance Pieters ging Nederland echter toch nog met een voorsprong de rust in.