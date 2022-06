Jonge Alderliesten wint ALTA Open van 47-jarige Forger: 'Ik was fitter'

Forger speelde tegen Alderliesten met een zere rug. In de halve finale gisteren had hij hier ook al last van. "Mij werd aangeraden om vandaag niet te spelen. Het was mijn eer te na om niet te spelen in een finale. Zo vaak zal dat niet meer gebeuren. Ik kon niet echt bewegen. Ik had wat Ibuprofen op, dus halverwege de tweede set dacht ik ik voel hem niet meer. In je hoofd was je wel bezig met wat als bij een verkeerde beweging."