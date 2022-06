FC Utrecht huurt Redan van Hertha BSC

Redan komt uit de jeugdopleiding van Ajax. Chelsea haalde hem in 2017 naar Engeland, maar twee jaar later verhuisde de aanvaller naar Hertha BSC. Vooralsnog speelde Redan acht wedstrijden in de Bundesliga, zonder te scoren. De Duitse club verhuurde hem begin 2020 voor een half jaar aan Groningen, afgelopen seizoen speelde Redan op huurbasis voor PEC Zwolle. De Amsterdammer maakte zes doelpunten in de eredivisie, maar degradeerde wel met PEC.