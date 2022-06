Meeuwsen wint King of the Court in Hamburg

Nieuwegein - Robert Meeuwsen heeft in Hamburg het King of the Court beachvolleybaltoernooi op zijn naam geschreven. De Nieuwegeiner, die voor de gelegenheid met de Duitser Clemens Wickler speelde, versloeg in de finale het Estse duo Kusti Nõlvak en Mart Tiisaar. Het Nederlandse koppel Alexander Brouwer Ruben Penninga werd derde.