Bijna onmogelijke klus voor Van Loen in Tbilisi: 'Je moet wel een toverstokje gebruiken'

Soest - John van Loen was al trainer in China en in Azerbeidzjan. De oud-spits van FC Utrecht trainde in Nederland de amateurs van onder meer Roda'46, CSV Apeldoorn, SVL en VVZ'49. Nu is de voormalig international neergestreken in Georgië, waar hem een helse taak wacht. Locomotive Tbilisi staat stijf onderaan in de hoogste divisie en heeft nog achttien wedstrijden om een achterstand van 17 punten in te lopen. "Je moet wel een toverstokje gebruiken om dat voor elkaar te krijgen", stelt Van Loen.