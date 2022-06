Kampong versterkt zich met doelman Jong Oranje

© Kampong

Kampong heeft zich voor komend seizoen versterkt met Steven Verhoogt. De doelman van Jong Oranje komt over van Pinoké, dat net als de Utrechters in de hoofdklasse speelt.

Pinoké haalde afgelopen seizoen in tegenstelling tot Kampong wel de play-offs. Toch is de overstap voor Verhoogt een stap vooruit. "Kampong is een mooie club en heeft een team staan met ontzettend veel kwaliteit en ambitie. Dat past goed bij mijn persoonlijkheid. Ik ben gretig om mezelf te verbeteren en weet zeker dat de staf, het team en in het bijzonder David Harte mij hierbij ook gaan helpen."