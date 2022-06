Utrechter Tusveld hoopt na Tour nog op Vuelta in eigen stad

Tusveld noemt zichzelf een man voor de grote rondes. "Dat vind ik het mooiste van het wielrennen." De afgelopen jaren reed de in Andorra neergestreken Utrechter drie keer de Vuelta en twee keer de Giro. Tusveld is nuttig voor de ploeg, want hij kan zowel zijn werk doen in de 'lead-out' voor de massasprints als bergop in dienst van de klassementsmannen. In de Giro had hij een aandeel in de rit die sprinter Alberto Dainese won. In de bergen kon hij zich nuttig maken voor kopman Romain Bardet, tot de Fransman na een kleine twee weken ziek naar huis moest.