Van Rouwendaal verdrijft gedachtes aan opgeven en pakt WK-brons

De openwaterzwemster doet begin volgende maand mee aan de wereldbekerwedstrijd in Parijs en gaat zich dan voorbereiden op de EK in augustus in Italië. "Maar de 25 kilometer doe ik daar niet. Dit kost zoveel energie, het voelt gewoon niet gezond voor je lichaam. Het was mentaal heel zwaar om positief te blijven. Ik twijfelde ook of ik hier wel een medaille kon halen, maar het is gelukt."