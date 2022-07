Goede WK-generale voor Femke Bol in Stockholm

Amersfoort - Atlete Femke Bol gaat ongeslagen op de 400 meter horden naar de WK atletiek in Eugene. De winnares van het brons op de Olympische Spelen van Tokio won ook overtuigend de race uit de Diamond League in Stockholm. Ze finishte in 52,27, haar beste tijd van dit jaar. Het was ook haar beste tijd ooit gelopen in de Diamond League en ze kwam in de buurt van haar Nederlands record van 52,03.