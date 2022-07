Indelingen amateurvoetbal, streekderby's in de vierde divisie

Eemdijk en DHSC komen in hun poule ook de promovendi SDV Barneveld en Huizen tegen, en treffen Ajax, Swift en WV-HEDW drie Amsterdamse clubs. In de poule van Hoogland en Kampong zitten behalve Hoogland ook degradant EVV. Kampong is niet de enige promovendus in de vierde divisie B zondag. Ook HVCH, Unitas'30 en Venray speelden afgelopen seizoen in de 1e klasse.