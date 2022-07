Twee versterkingen voor The Dome/Handbal Houten

Voor doelman Meinicke betekent zijn transfer naar Houten een terugkeer in The Dome. Hij speelde eerder al drie seizoenen voor Houten en maakte deel uit van het team dat in 2014 promoveerde naar de eredivisie. Daarna speelde hij in Duitsland bij TuS Ferndorf (tweede Bundesliga), HSG Freiberg (Oberliga) om vervolgens naar België te verhuizen waar hij voor Initia Hasselt in de BeNe League uitkwam.