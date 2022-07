Kampong haalt met Frank Bruijnis nieuwe trainer binnen

Bruijnis (31) komt over van USV Hercules, waar hij sinds het einde van vorig seizoen assistent-trainer was. Daarvoor was hij als hoofdtrainer actief bij SO Soest. Bij Hercules had hij afgesproken te mogen vertrekken als de kans zich zou voordoen om hoofdtrainer te worden bij een club uit de eerste klasse of hoger. Met Kampong meldde zich dus nu zo'n club.