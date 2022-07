Jong FC Utrecht wint overtuigend Borussia Mönchengladbach II

In de eerste helft maakten de honderden toeschouwers kennis met Calvin Raatsie, Yannick Leliendal, Gibson Yah en Gio-Renys Felicia, die stuk voor stuk hun eerste partij in het shirt van Jong FC Utrecht spelen. Later kwamen ook de nieuwelingen Lynden Edhart en Dani van Soest in actie. De laatste is spits bij vv Jonathan uit Zeist. Hij is op proef bij de beloften.