Tour de France: Jakobsen wint massasprint, Groenewegen 8ste, Tusveld finisht ondanks valpartij

Jakobsen, die rijdt voor Quick-Step Alpha Vinyl en debuteert in de Tour, versloeg in de massasprint de Belg Wout van Aert en de Deen Mads Pedersen. Van Aert, van de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma, neemt dankzij bonificatieseconden de gele trui over van zijn landgenoot Yves Lampaert. Dylan Groenewegen uit Vinkeveen werd achtste. Utrechter Martijn Tusveld kwam was betrokken bij een van de vele valpartijen, maar finishte wel als 69ste.